В областном правительстве состоялось заседание регионального штаба по строительству

Очно и в формате ВКС в нём участвовали представители региональных и муниципальных властей, контролирующих органов, предприятий и подрядных организаций.

Главной темой заседания были возводимые объекты социальной сферы. Глава региона отметил, что необходимо внимательно контролировать ход их реализации и оперативно принимать необходимые дополнительные решения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Решения, которые нужно принять, в случае, если такие есть. В работе сегодня более 20 объектов с очень жёсткими сроками реализации».