День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.25 19:30

В областном театре кукол провели юбилейный благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу»

Программа была рассчитана на семейный отдых и включала в себя две основные площадки: театральное фойе и большой зал, где состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманской области.

Уже несколько лет общественная организация «Дети - Ангелы Мурмана» объединяет неравнодушные сердца, чтобы поддержать детей с инвалидностью. В этом году праздник объединил множество гостей и организаторов, благодаря которым мероприятие было окутано атмосферой добра и душевной теплоты.

Оксана Кошевич, руководитель общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети - Ангелы Мурмана»: «Мы помогли десяткам ребятишек получить помощь от специалистов на развивающих занятиях, помогли им поверить в себя и научиться быть более самостоятельными, благодаря тем неравнодушным людям, которые приходят на наши мероприятия».

В фойе театра расположились творческие площадки с изделиями ручной работы, где их можно было не только приобрести, но и сделать самому. А собранные от продажи изделий деньги будут направлены на помощь деткам, нуждающимся в лечении, любви и заботе.

Участники благотворительного праздника «Я помогаю Ангелу»:

- Здесь представлены работы наших деток и наших мам. Всё мы делаем на мастер-классах, учимся и друг другу помогаем сотворить такую красоту.

- Мы сегодня помогаем «Ангелу»! Мы делаем значки, магниты, зеркала. Человек рисует картинку, отдаёт нам, а мы уже закатываем значок и потом дарим подарок.

Для взрослых гостей участие в благотворительном празднике – не только возможность помочь нуждающимся малышам, но и показать достойный пример своим детям и внукам, чтобы в будущем те откликались на подобные призывы.

Галина Лановик и Кира, гости благотворительного праздника «Я помогаю Ангелу»:

- Я каждый год приезжаю из Костромы к внучке. Мы каждый год приходим на такое мероприятие, ей очень нравится, а я приучаю её.

- Бабушка меня приучает, поэтому, может быть, в будущем я стану волонтёром.

- Семья Банниковых, гости благотворительного праздника «Я помогаю Ангелу»: «Собираемся здесь не первый раз, мы гости ежегодные здесь. Это уже стало нашей семейной традицией».

Концерт состоялся с участием лучших творческих коллективов региона. Выступали художественные гимнастки, музыканты, вокальный ансамбль и другие таланты. А с самым запоминающимся и особенным номером выступила юная певица Полина Кузьмина.

Праздник не оставил без приятных и трепетных впечатлений ни одного зрителя и напомнил, что вместе можно преодолеть любые трудности.

-

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
