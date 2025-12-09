В областном театре кукол провели юбилейный благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу»

Программа была рассчитана на семейный отдых и включала в себя две основные площадки: театральное фойе и большой зал, где состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманской области.

Уже несколько лет общественная организация «Дети - Ангелы Мурмана» объединяет неравнодушные сердца, чтобы поддержать детей с инвалидностью. В этом году праздник объединил множество гостей и организаторов, благодаря которым мероприятие было окутано атмосферой добра и душевной теплоты.

Оксана Кошевич, руководитель общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети - Ангелы Мурмана»: «Мы помогли десяткам ребятишек получить помощь от специалистов на развивающих занятиях, помогли им поверить в себя и научиться быть более самостоятельными, благодаря тем неравнодушным людям, которые приходят на наши мероприятия».

В фойе театра расположились творческие площадки с изделиями ручной работы, где их можно было не только приобрести, но и сделать самому. А собранные от продажи изделий деньги будут направлены на помощь деткам, нуждающимся в лечении, любви и заботе.

Участники благотворительного праздника «Я помогаю Ангелу»:

- Здесь представлены работы наших деток и наших мам. Всё мы делаем на мастер-классах, учимся и друг другу помогаем сотворить такую красоту.

- Мы сегодня помогаем «Ангелу»! Мы делаем значки, магниты, зеркала. Человек рисует картинку, отдаёт нам, а мы уже закатываем значок и потом дарим подарок.

Для взрослых гостей участие в благотворительном празднике – не только возможность помочь нуждающимся малышам, но и показать достойный пример своим детям и внукам, чтобы в будущем те откликались на подобные призывы.

Галина Лановик и Кира, гости благотворительного праздника «Я помогаю Ангелу»:

- Я каждый год приезжаю из Костромы к внучке. Мы каждый год приходим на такое мероприятие, ей очень нравится, а я приучаю её.

- Бабушка меня приучает, поэтому, может быть, в будущем я стану волонтёром.

- Семья Банниковых, гости благотворительного праздника «Я помогаю Ангелу»: «Собираемся здесь не первый раз, мы гости ежегодные здесь. Это уже стало нашей семейной традицией».

Концерт состоялся с участием лучших творческих коллективов региона. Выступали художественные гимнастки, музыканты, вокальный ансамбль и другие таланты. А с самым запоминающимся и особенным номером выступила юная певица Полина Кузьмина.

Праздник не оставил без приятных и трепетных впечатлений ни одного зрителя и напомнил, что вместе можно преодолеть любые трудности.