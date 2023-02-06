В областной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча, посвящённая памяти Михаила Григорьевича Орешеты, краеведа и поисковика

Началось мероприятие с возложения цветов к бюсту почётного гражданина города Мурманска, который установлен на Аллее писателей.

Писатель, краевед, поисковик, общественный деятель. Михаил Григорьевич Орешета был человеком широко известным в Заполярье. Он и погиб как настоящий патриот во время похода на Партизанский остров. Его сердце остановилось 8 февраля 2021 года.

Святослав Басинских, участник поискового отряда «Долина», г. Мурманск: «Я был в его команде с 2017 года и до конца дней сотрудничал с ним, помогал. Мы вели поисковые работы, архивные работы, во всяких мероприятиях участвовали: в патриотических, в спортивных и так далее. Был отличный друг, отличный наставник, всегда было о чём с ним поговорить. Остались только очень хорошие воспоминания».

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России: «Он нежно и с любовью относился к людям, он потрясающий рассказчик, иногда даже чересчур, потому что родилось много мифом из его рассказов».

Наталья Феклистова, директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: «Он запомнился мне озорными хулиганскими глазами и добродушной улыбкой».

Для детско-юношеской библиотеки Орешета - особенный человек, его бюст стоит на Аллее писателей у входа в учреждение, кроме этого, Михаил Григорьевич был хорошим другом Валентины Павловны Махаевой, которая более 40 лет возглавляла библиотеку.

Наталья Феклистова, директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: «На наших мероприятиях мы и о книгах его говорим, о его творчестве и о его жизни. Это масштабное мероприятие, оно у нас первое такое большое. Очень приятно, что полон зал людей, это говорит о любви к Михаилу Григорьевичу. Когда мы открывали бюст в майские праздники, то было тоже очень много людей, мы тоже собирались на этом же этаже и вспоминали Михаила Григорьевича. Я надеюсь, что вот такие встречи станут доброй традицией».

Экспедиции к местам боёв, сбор информации о погибших красноармейцах по крупицам, восстановление военных памятников. Михаил Григорьевич был одним из тех, кто не смущался тяжёлой полевой работы. Многие новые мемориалы появились, в том числе по его инициативе.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Увековечивание памяти воинов Полярной дивизии, он наставил на том, чтобы чтить наших героев не только в праздничные дни и не только в городе-герое Мурманске, а надо на боевых позициях, необходимо пройти боевой путь нашей Полярной дивизии».

Сейчас власти города ведут работу над тем, чтобы одной из библиотек присвоить имя Михаила Григорьевича Орешеты.