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День за днём с «Арктик-ТВ»26.04.18 19:30

В областной Думе обсудили итоги работы регионального правительства за прошлый год

Депутаты заслушали доклад губернатора Мурманской области о работе регионального правительства за 2017 год. Вопросы законотворческой работы и другие важные темы обсудили на заседании  Мурманской областной Думы.

В повестке дня около 30 вопросов. Центральный  - доклад губернатора по итогам минувшего года.

Глава региона отметила, сегодня Мурманская область занимает уверенные позиции:  14 место в стране по ВВП, 10 - по темпам роста социально-экономического развития¸ 11 - по средней заработной плате. Безработица в области сокращается. По итогам прошлого года дефицит регионального бюджета составил всего 0,5%. Весомую помощь от правительства региона получили и муниципалитеты.

- В прошлом году дополнительно перечислили муниципалитетам почти 600 млн рублей дотаций и субсидий. Увеличили кредиты с 450 до 665 млн рублей. В результате реструктуризации муниципального долга списано более 500 млн рублей долговых обязательств, - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. -  Об этом просили депутаты. В этих условиях мы считаем принципиально важной наращивание нашего экономического и налогового потенциала.

Отмечен рост инвестиций в регион. Это стало возможным в том числе и благодаря крупным проектам, реализуемым в области: угольный терминал на западном берегу Кольского залива, строительство заводов по сжижению природного газа компанией «Новатэк-Мурманск». Ввод первой очереди этих предприятий запланирован на 2019 год, всей верфи - в 2020 году.

- Активная инвестиционная политика неразрывно связана с инвестиционной политикой. Мы уделяем большое внимание оценке эффективности региональных льгот, - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. -  Проводимый анализ показывает, что  на один рубль налоговых льгот в бюджет возвращается до 13 рублей налоговых и неналоговых поступлений.

Позитивная динамика наблюдается в сельскохозяйственном секторе и  рыбопереработке. В прошлом году было произведено 550 тысяч тонн рыбной продукции. Индекс сельхозпроизводства -  больше ста процентов. Немалое внимание уделяется развитию туризма, в том числе экологического. Активно развивается и социальная сфера. На вопросы поддержки материнства и детства в прошлом году направлено 2 млрд рублей, из которых большая часть из областного бюджета. «Предметом гордости» назвала глава региона сферу образования. Очереди в детские сады в Заполярье, за исключением флотской столицы, ликвидированы.

- Особое внимание мы уделяем дошколятам, имеющим ограниченные возможности здоровья. В 10 муниципальных образованиях созданы условия для оказания помощи детям, в том числе в группе риска, - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. -  У нас в первых 12 регионах России начнёт работать система ранней помощи семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов. Завершена семилетняя программа расселения северян из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новая задача - переселение из аварийных домов ещё 8700 человек.

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