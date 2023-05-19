В областной Думе прошла научно-практическая конференция по актуальным проблемам развития биотехнологий на федеральном и региональном уровнях

В её работе приняли участие заместитель губернатора области Ольга Кузнецова, депутаты, представители научного сообщества, образовательных организаций, предприниматели. В числе приглашенных - индийские предприниматели Дивеш Кумар и Анкур Агарвал. О высоком потенциале нашего региона, как природном, так и профессиональном, для достижения цели по созданию биотехнологического кластера рассказала в своём приветствии участникам конференции Ольга Кузнецова.

Актуальные проблемы развития биотехнологий в регионе и в стране обсудили на научно-практической конференции в областной Думе. Одна из задач – понять, насколько эффективно можно использовать ресурсы Кольского полуострова.

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Потенциал очень большой. У нас есть рыбная отрасль, агропромышленный комплекс, оленеводство, аквакультура. У нас есть биоэнергетика».

Два плюса выделяют эксперты в сфере биотехнологий нашего региона - это амбициозные талантливые кадры, а так же наличие ресурсов, которые могут служить сырьём для производства высокотехнологичной продукции.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это не только наши морепродукты, грабионты различные, водоросли, другие вещества и растения, которые выращиваются и растут в нашем регионе. Вот, на выставке ряд продукции, которая создана нашими учёными, представлена».

Чем богата наша область - именно это показывает выставка, которую представили в стенах областного парламента.

Владимир Минин, участник выставки: «Мы принимаем участие, потому что у нас один из биотехнологических процессов - это сохранение качества живого сырца. Мы производим суши и роллы из живых морепродуктов, поэтому необходима правильная обработка морепродуктов с тем, чтобы донести природные свойства и качество сырца, свойственные тому объекту, с которым мы работаем. В данном случае - это морской ёрш региональный, устрицы, ежи, гребешки, крабы и другие объекты моря и аквокультуры».

Стоит отметить, что Мурманская область остаётся перспективной и для сферы международного сотрудничества. Научную-конференцию посетили потенциальные партнёры из Индии, которые на взаимное сотрудничество смотрят с большим энтузиазмом.

Дивеш Кумар, генеральный директор Российско-Индийской фармацевтической компании: «У нас есть предложение – построить в Мурманской области фармацевтический завод, чтобы делать фармацевтические субстанции».

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня мы провели великолепное совещание с нашими индийскими партнёрами, где они убедились, что у нас невероятные условия для того, чтобы использовать наш биоресурсный материал, природный, морской для развития биотехнологий».

Главная цель такого взаимодействия - это первый биотехнологический кластер на Кольском полуострове. Организаторы уверены, что сотрудничество бизнеса, науки и представителей иностранных государств даст результат в виде создания готовых производств в Мурманской области. А привлекают иностранных коллег из дружественных стран налоговые и другие преференции Арктической зоны.