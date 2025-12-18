«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небомОсадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области
В областной Думе прошли X региональные Рождественские парламентские встречи

В канун Нового года и Рождества традиционно организуют встречи депутатов облдумы и представителей регионального духовенства.

В этот раз на заседании обсудили центральные темы традиций, воспитания народа, в том числе и молодого поколения. Кроме того, участники отметили отважных бойцов, стоящих на защите Родины.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Часто возникает вопрос, а где эти традиции, на что ориентироваться … Уже тысячу лет эти традиции сберегаются в лоне церкви».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы сегодня в десятый раз проводим встречу, считаю, что это крайне важно».

На заседании, в том числе, обсудили темы просвещения и нравственности. А ещё говорили о вызовах, которые возникают в наше время.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы будем сегодня говорить о том, как сделать так, чтобы наше воспитание было направлено не только на то, чтобы молодые люди получали знания, а чтобы взращивались их души».

Значимым событием стало 30-летие создания самостоятельной Мурманской епархии Кольского Севера. Эта дата предала встрече особый дух. Представители духовенства и депутаты вспомнили, с чего всё начиналось и каких высот они достигли совместными усилиями.

