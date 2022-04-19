В областной Думе рассмотрели ряд предложений, касающихся усиления социальной защиты северян

Мурманская областная Дума собралась на очередное заседание. В повестке несколько десятков вопросов. В том числе и социальных. Также депутаты выслушали отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Мурманской области.

Один из основных вопросов на заседании облдумы - отчёт Контрольно-счётной палаты Мурманской области. Этот орган контролирует законность и эффективность расходования средств областного бюджета. За минувший год палата провела 44 проверки.

Дмитрий Костюкевич, председатель Контрольно-счётной палаты Мурманской области: «Составлено 138 актов и заключений. Охвачены контролем 95 объектов контроля. По итогам работы КСП возвращено в областной бюджет более 32 миллионов рублей. Кроме того, должностными лицами КСП в прошлом году было возбуждено 18 административных дел, которые дошли до суда и закончились административными штрафами и предупреждениями».

В большинстве своём выявленные нарушения - результат непреднамеренных ошибок чиновников, отметил руководитель Контрольно-счётной палаты. Но каждое из них в процессе передаётся в следственный комитет, который уже и решает, считать случай коррупцией или нет.

Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Сегодня, к сожалению, многие недооценивают работу Контрольно-счётных органов. Особенно в субъектах. А это имеет огромное значение, потому что это не только оценка целевых или нецелевых средств, которые используются. Самое главное, что сегодня Контрольно-счётные органы могут помогать в оценке и подготовке различных проектов. В работе их эффективности, скажем так, на опережение. А когда запущены проекты, то это возможность определения каких-то узких мест, чтобы показать, где нужно перестроить свою работу».

Также в областной Думе рассмотрели ряд предложений, касающихся социальной защиты северян. В том числе приняли решение расширить действие закона о ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы принимали в 2018 году закон о молодых мамах, в котором устанавливали возраст мам, родивших первого ребёнка, в возрасте до 24 лет. Мы сейчас его по предложению губернатора продлеваем до 30 лет, устанавливаем сумму выплаты. Она у нас не менялась. Сейчас мы устанавливаем, что она будет составлять 75% от прожиточного минимума ребёнка в Мурманской области».

Также депутаты единогласно приняли решение о передаче нескольких этажей Мурманского морского вокзала и площади перед зданием из федеральной собственности в областную.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это значит, что мы получаем абсолютно бесплатно из федеральной в региональную собственность интересную точку притяжения. На площади можно проводить и различные мероприятия, можно на законных основаниях убирать и благоустраивать площадь. когда там стоит ёлка новогодняя. Использовать не только зимой, но и летом эту территорию. Проводить какие-то концерты, фестивали. Сами понимаете, место отличное».

Также депутаты во время заседания проголосовали за введение в регионе награды для журналистов - звания «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области». Кто достоин такого поощрения, будет решать специальная комиссия, состоящая из представителей общественного совета при губернаторе и членов регионального отделения Союза журналистов России.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Когда вышли с инициативой данного законопроекта, мы очень долго и серьёзно обсуждали данную инициативу на площадке фракции «Единая Россия» в Мурманской областной Думе. И пришли к выводу, что нам необходимо предусмотреть ещё по профессиям награды. Внести ещё дополнения в статью 9.2, касающееся учреждения новых наград по профессиям, потому что у нас на Мурмане есть масса достойных тружеников».

Таким образом, вскоре в регионе могут появиться ещё и звания почётных моряков, портовиков, шахтёров и других людей рабочих профессий. Тех, кто сегодня снабжает область продуктами и полезными ископаемыми или просто делает жизнь северян комфортней.