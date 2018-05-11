В областной Думе состоялась рабочая встреча с делегацией правительства норвежской губернии Тромсе

В Мурманской областной Думе состоялась рабочая встреча с делегацией правительства норвежской губернии Тромсе. Её участники обсуждали вопросы российско-норвежского регионального сотрудничества в сферах образования и молодёжной политики.

Главный повод посетить столицу Заполярья у делегации из Северного Королевства оказался праздничный. 10 лет исполнилось российско-норвежской школе, которая работает на базе первой гимназии Мурманска. Также на встрече в областной Думе обсудили актуальные социальные и политические вопросы. Участие в диалоге с двух сторон приняли в том числе и представители молодёжного сообщества.

Напомним, совсем недавно в региональном парламенте появилась молодёжная палата, среди задач которой есть и представление интересов поколения в законодательном органе.

- Мы ценим возможность встретиться не только с губернатором Мурманской области, но и представителями законодательной власти, - говорит Вилли Эрнебакк, председатель правительства губернии Тромс (Норвегия). – Мы много лет сотрудничаем вместе, общаемся. Это очень важно для всех жителей наших регионов. И в большей степени для молодёжи, которая вместе будет строить наше будущее.