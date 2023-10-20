В областной филармонии состоялся большой благотворительный концерт, посвящённый 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

На праздничный концерт были приглашены представители патриотических, молодёжных, общественных организаций, участники локальных войн и спецоперации, а также члены их семей.

Федор Недошивкин, председатель Совета ветеранов Мурманского тралового флота: «Мы каждый год ездим в Долину Славы, по памятным местам в Мурманске. К «Алёше», Полярная дивизия. Её немцы боялись, как огня. Я рад очень, что молодые люди тоже поддерживают такой почин такой, память нашу».

Алексей Ерофеев, студент Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева: «У меня гордость за Отечество, что смогли противостоять немецко-фашистским захватчикам».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Действительно, эта атмосфера с каждым годом, на мой взгляд, становится дороже. Особенно сейчас, когда как бы перекликаются некоторые времена в истории нашей страны. Это очень важно. Сегодня побывав у «Алёши, сейчас видя такое количество ветеранов, действительно возникает чувство гордости, потому что из поколения в поколение передаётся эта историческая память».

Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «В священном писании говорится, что нет больше той любви, кто положит душу свою, то есть жизнь за друзей своих. И сегодня мы вспоминаем этих людей. Благодаря их подвигу мы живём и будут жить, даст Бог, будущие поколения».

В рамках праздничного концерта губернатор Андрей Чибис наградил памятной медалью «85 лет Мурманской области» 11 человек за многолетнюю работу в сфере патриотического воспитания, доблестный труд и личный вклад в развитие региона. Ими стали представители региональных и городских общественных организаций.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня на торжественном митинге у «Алёши» вспоминали тех героев, которые не дали взять врагам Мурманск. Тех тружеников тыла, мурманчан, которые круглосуточно разгружали грузы и делали всё, чтобы фронт и страна были обеспечены всей той помощью, которая шла к нам тогда от наших союзников».

После торжественных речей и награждений начался большой концерт. На сцене Мурманской областной филармонии выступил оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ под руководством главного дирижёра коллектива Виктора Елисеева.