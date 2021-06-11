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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.21 19:30

В областной филармонии состоялся торжественный приём в рамках всероссийской акции «Онкопатруль»

Всероссийская акция «Онкопатруль» направлена на снижение смертности россиян от онкологии, путём всеобщего скрининга жителей различных регионов и муниципалитетов врачами самого высокого класса. Наша область стала 11 регионом, который провёл у себя эту акцию.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Проект, безусловно, очень важный и дорог не только тем, что это отличная площадка для обмена опытом наших специалистов со специалистами федеральных учреждений, эти учреждения являются кураторами по онкологии нашей области, но и, безусловно, уникальная возможность получить консультации для наших граждан  специалистов федерального уровня».

Рак – заболевание знакомое многим не понаслышке, ставшее одной из основных причин смертности в современной России. Своевременная диагностика и раннее лечение позволяют значительно повысить шансы пациентов на выздоровление, потому сенатор Татьяна Кусайко выступила с инициативой по проведению «Онкопатруля» в Заполярье.

Татьяна Кусайко, сенатор Совета Федерации: «Я считаю, что «Онкопатруль» у нас удался, запрос на такое мероприятие у населения, у медицинских работников есть, и многие говорили о том, что, действительно мы осматривали работников производства. Есть запрос на такого рода мероприятие и в других структурах».

В рамках нацпроекта по профилактике онкологических заболеваний проводится переоснащение лечебных учреждений, закуплено новое оборудование для эндоскопических и гистологических служб, обновлён парк маммографов. Всего на модернизацию за три прошедших года потрачено около 3 миллиардов рублей.  Не меньше усилий вкладывается и в формирование «онконастороженности» у мурманчан.

В рамках проекта около 800 северян обследовались на раннее выявление злокачественных образований. По словам главного онколога России, мурманчане отличились хорошим уровнем подготовки к диагностике.

По итогам работы проекта 11 медиков из Мурманской области были награждены благодарственными письмами «за онконастороженность».

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