В областной клинической больнице наградили средний и младший медицинский персонал

Работу медсестры можно назвать одной из самых важных, нужных и сложных и в физическом, и в эмоциональном планах. Поэтому случайные люди в этой профессии не задерживаются. В неё идут только по призванию. Как это и произошло со Светланой Селяевой. Она работает в мурманской областной больнице уже 23 года и не понаслышке знает, что скорость и эффективность выздоровления пациента напрямую зависят от внимания и заботы медсестры.

В народе их часто ласково называют «сестрички». Помимо них о пациентах заботятся и фельдшеры с санитарами. Их деятельность часто остается в тени, но именно от неё зависит комфорт пациентов. За тяжёлый труд средний и младший медицинский персонал поблагодарили в мурманской областной больнице.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Мы вручили нашим сотрудникам почётные грамоты и благодарности от губернатора Мурманской области за качественный самоотверженный труд наших медицинских сестёр, санитарочек. Вручили награды и благодарственные письма от областной Думы и Министерства здравоохранения Мурманской области».

Несмотря на то, что профессиональный праздник среднего и младшего медперсонала уже прошёл, всех участников встречи поздравили и вручили цветы.