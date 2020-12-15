В областной научной библиотеке открылась отчётная выставка работ участников арт-сессии

Здесь выставлены лучшие творения, которые в будущем украсят наш заполярный город.

В отчётной выставке арт-сессии представлены 24 работы. Это макеты скульптур, созданные студентами МАГУ и приглашенными гостями. Например, эксперт и спикер Василиса Карпова из Санкт-Петербурга впервые в заполярной столице. Она провела большую подготовительную работу и создала два проекта. Скульптура «Скорость», по задумке автора, должна быть установлена в Долине Уюта, а «Арктический грифон» планируется расположить в сквере на улице Егорова.

Василиса Карпова, скульптор из Санкт-Петербурга: «Они абсолютно разные по смысловому направлению и значению. Грифон в оригинале не должен быть более 1,5 метра. Он декоративно решает сквер на улице Егорова между домом 15 и 19. А вот лыжник будет не менее 4 метров высотой, он решает градостроительный угол двух улиц - Морской и Ломоносова».

По словам организаторов, изначально планировалось провести голосование и выбрать лучшую работу. Однако от этой идеи отказались, чтобы дать шанс на реализацию каждому автору.

Елена Феденева, преподаватель кафедры искусства и дизайна института креативных технологий и индустрий МАГУ: «Такого ещё никто не делал. Каждая работа уникальна. Здесь нет никаких повторений или непродуманных идей. Все идеи носят региональный характер, они все обдуманные. Они прошли через эмоции, чувства наших участников».

Увидеть своими глазами работы участников арт-сессии можно в научной библиотеке до конца года.