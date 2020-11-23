В областной онкодиспансер поступило высокотехнологичное оборудование

Качество проведения диагностики и операций теперь вышло на новый уровень. Через два небольших прокола в теле хирург мастерски удаляет опухоль лёгкого. Врачу даже не надо смотреть на пациента – картинка с внутренними органами выводится на специальный экран. Такие высокотехнологичные операции для врачей областного онкодиспансера стали уже привычным делом.

Виктор Воробьев, заведующий 3-им онкологическим отделением Мурманского областного онкологического диспансера: «За счёт этого мы видим более быстрый и более лёгкий послеоперационный период. Меньше ранних послеоперационных осложнений, что, в свою очередь, сказывается на общем состоянии наших пациентов».

Вот уже около года онкологи выполняют эти сложнейшие операции на новом оборудовании. С помощью современных эндоскопов, которые погружают в человека, видео получается настолько чётким, что можно увидеть буквально каждый сосуд.

Кирилл Михайлов, врач-онколог 3-го онкологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера: «Они хороши тем, что позволяют более точно визуализировать операционное поле, работать с минимальной потерей крови во время операции и снизить риск возможных интраоперационных, послеоперационных осложнений у пациента».

Но чтобы пациент попал на операцию, ему сначала нужно провести диагностику. Хорошее качество видео, получаемое новыми эндоскопами, и здесь играет огромную роль. Ведь чем больше сможет увидеть врач, тем точнее и качественнее будет оказано будущее лечение.

Анастасия Лопатина, доктор-эндоскопист Мурманского областного онкологического диспансера: «Разница в том, что помогает нам проводить диагностику и выявлять ранние раки чаще. У пациентов, которые находятся на лечении химиотерапевтическом или лучевом, позволяет нам оценивать динамику процесса на фоне проводимой терапии».

Рак – серьёзное и опасное заболевание, лечение которого не требует отлагательств. Каждый день множество людей хотят попасть на приём к онкологу, ведь чем раньше у пациента удаётся выявить опухоль, тем лучше будут прогнозы на выздоровление.

Даниил Бурдин, врач-онколог 3-го онкологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера: «Имеем возможность пациента, который пришёл на прием, записывать сразу в отделение. Сокращается период ожидания, мы ведём правильный подбор пациентов, у которых действительно есть показания для госпитализации».

В поликлинике Мурманского областного онкологического диспансера ведут приём опытные хирурги. Они помогают пациенту составить чёткий план дальнейших действий при выявлении заболевания и ускоряют процесс диагностики и лечения.