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В областной станции переливания крови появились два новых аппарата для донорского афереза

15 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают специалисты по переливанию крови — трансфузиологи. Большим подарком для мурманских специалистов стало установка нового оборудования. С его помощью работа по заготовке крови и её компонентов станет быстрее и проще.

В областной станции переливания крови появились два новых аппарата для донорского афереза. Они позволяют заготавливать на 25% больше тромбоцитов от каждой донации. И немаловажно, что снижаются риски неблагоприятных реакций у пациентов.

Вера Коломиец, заведующая отделом заготовки крови Мурманской областной станции переливания крови: «Для реципиентов существует огромный плюс, что заготавливается большее количество клеток. Следовательно, достигается клинический эффект во время лечения более высокий и более быстрый».

Что касается доноров, то для них удобство заключается в скорости. Сокращается продолжительность проведения процедуры. Если раньше она занимала 1,5-2 часа, то сейчас максимум 60 минут.

Михаил Куроптев, донор: «В принципе, процесс схож с плазмаферезом. Единственно, здесь чаще забор-возврат происходит. Во время плазмафереза это 3-4 раза, а здесь у меня раз 15 был возврат. А по ощущениям, из-за того, что препарат возвращается, во рту вкус специфический. Но мне сказали, что это нормально».

Также на станции появился очень важный элемент для сохранения собранных компонентов крови. Тромбомиксер – инкубатор, позволяющий хранить заготовленные донорские тромбоцититы до 7 суток.

Алексей Мухин, заместитель главного врача Мурманской областной станции переливания крови: «Без этого аппарата, который стоит у нас в экспедиции, невозможно хранить тромбоциты. Если мы их заготавливаем, то должны сразу выдавать в медицинское учреждение. А тромбимиксер позволяет небольшой запас тромбоцитов держать в наличии. И можно экстренно среагировать на заявки, которые поступают из лечебных учреждений».

Всего в этом году из областного бюджета учреждению выделили более 65 млн рублей на приобретение 29 единиц медицинского оборудования. Уже поставлено 25 из них. До конца года на станции появится автоматический иммуногематологический анализатор для банка крови, оборудование для ПЦР диагностики и фотометр.

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