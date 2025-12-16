В областной стоматологической поликлинике впервые провели День молодого специалиста

Цель программы наставничества и адаптации - помочь начинающим врачам влиться в рабочий процесс и перенять опыт старших коллег.

На встрече молодые стоматологи узнали больше о профессии, истории учреждения и в неформальной обстановке познакомились с коллегами.

Кто-то из присутствующих - начинающих специалистов уже успел отработать первую смену. Турал Гусейнов начал путь детского стоматолога недавно, но дарить людям здоровье и красивые улыбки мечтал уже с 9 лет. Уже тогда у него были игрушечные инструменты врача.

Турал Гусейнов, детский врач-стоматолог Мурманской областной стоматологической поликлиники: «Когда у меня была первая смена, то очень трудно было. Но работа нравится, коллектив хороший, помогает во всем, когда есть какие-то сложности».

А вот Елене Рощупкиной первый рабочий день только предстоит. Девушка выбрала лечить людей в родном регионе и скоро начнёт карьеру терапевта-стоматолога в Апатитах. Достойным примером в профессии для Елены стала её бабушка.

Елена Рощупкина, терапевт-стоматолог Мурманской областной стоматологической поликлиники: «Бабушка моя работала главной медсестрой в клинике, много времени там проводила. Бабушка и за мной присматривала, а я смотрела различные снимки и меня это очень вдохновило, когда я думала о том, с чем связать своё будущее».

Главный врач поликлиники также встретился с новыми сотрудниками и поделился знаниями о работе с учётом особенностей Крайнего Севера, которые влияют на здоровье.

Альберт Кустенков, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлинике: «Нехватка специалистов у нас есть. Как бы мы не старались улучшить качество лечения, стоматология всегда востребована из-за условий Крайнего Севера. Практически у 100 процентов людей есть кариес и заболевания полости рта».

В настоящее время в областной стоматологии трудятся 650 сотрудников. Теперь штат пополнили 15 молодых специалистов, из них четверо будут работать с детьми, остальные по направлениям ортодонтия, хирургия и терапевтическая стоматология.