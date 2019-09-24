В облдуме рассмотрели изменения в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот»

На заседании профильного комитета в Мурманской областной думе рассмотрели изменения в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот».

Изменения носят превентивный характер и направлены на, чтобы уберечь детей-сирот от совместного проживания с родственниками, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности и за преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних. Органы местного самоуправления смогут признать невозможным проживание детей в таком жилом помещении, и ребенку будет приобретена отдельная жилплощадь. Впрочем, сейчас таких случаев на территории Мурманской области зафиксировано не было.

Ирина Ковшира, министр образования и науки Мурманской области: «Мы должны сейчас предусмотреть это, никто не гарантирует что эта ситуация не возникнет в 2020 году».