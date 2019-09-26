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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.19 19:30

В облдуме состоялось первое заседание после каникул

Депутаты Мурманской областной думы вернулись с каникул и провели первое заседание. На повестке - как социальные, так и экономические вопросы. Большинство из них уже обсуждались на заседаниях комитета, теперь за законопроекты должны проголосовать депутаты.

Среди вопросов, вынесенных на рассмотрение первого в этом политическом сезоне заседания областной Думы, оказались, в том числе, и законопроекты, предложенные комитетом по социальной политике и охране здоровья. Это, например, повышение прожиточного минимума неработающих пенсионеров на 2020 год. Он, согласно проекту, должен в итоге составить 14 тысяч 354 рубля.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Социальный блок. Мы рассматриваем большой социальный блок. Один из важных, я считаю, это повышение прожиточного минимума для неработающего населения, если он составляет сейчас 12 674 рубля, то он увеличится почти на 1800 рублей с первого января 2020 года. Это, я думаю, крайне важно и для тех жителей, чтобы они получали нормальную пенсию».

Также во время заседания рассмотрели блок вопросов, предложенных комитетом по бюджету, финансам и налогам. Представители комитета предложили расширить виды деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Предпринимателям, чей бизнес затрагивает законопроект не придётся тратить силы на заполнение многочисленных документов в налоговую. Достаточно будет только получить патент на работу.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной думы по бюджету, финансам и налогам: «Вот больше двадцати видов. Если нужно, я вам список дам, посмотрите - и сами выберете. Я говорю ещё раз, в основном это те индивидуалы, которые занимаются, вот чем: к примеру, вот, вспомнил, выделкой шкур, к примеру. Это, может, характерно для Ловозера, ещё где-то. То есть, это такие виды деятельности, которые простые. Но если не перейти на патентную систему, вы представляете, индивидуальный предприниматель, - там бухгалтерию надо вести, потом отчитываться перед налоговой. Ну, кому это нужно? Поэтому, возможно, они или в тени находятся, или не занимаются этими видами деятельности. Поэтому, мы создаём такие условия, чтобы они могли использовать».

Всего на первом заседании осенней сессии Мурманской областной думы депутаты рассмотрели более двадцати вопросов. А уже в октябре парламентарии планируют начать работать над бюджетом Мурманской области на 2020 год.

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