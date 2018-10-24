В облдуме состоялось заседание комитета по вопросам безопасности

Первой в повестке комитета по вопросам безопасности областной Думы - долгосрочный государственный проект «Общественная безопасность», который рассчитан на период с 2021 по 25 годы. Название говорит само за себя: документ включает в себя целый комплекс мер.

Так же комитет уделил большое внимание рассмотрению поправок, которые планируют внести в закон «О закрытом административно-территориальном образовании». Предполагается, что теперь право на расселение из ЗАТО будут получать не только кровные родственники уволившихся военных, но и другие члены семьи. Вот только как именно будет определяться порядок переездов, пока только предстоит решить.

Законопроект еще предстоит доработать, учитывая все замечания. Однако совсем скоро уехать из ЗАТО и приобрести жильё в обычном муниципалитете, по словам депутатов, будет значительно проще.