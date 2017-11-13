В обозримом будущем от нефти и газа, как источников энергии, уйти не удастся - Эрик Сведал

Развитие Арктики неотделимо связано с сырьевыми изысканиями на шельфе. Заинтересована в этом не только Россия, но и наши ближайшие соседи - Норвегия. О последних трендах в исследовании арктических морей на предмет залежей углеводородов сегодня говорили на одной из конференций в рамках VI Международной деловой недели.

Основной проект России, реализованный на Арктическом шельфе, работа платформы «Приразломная», уверен заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий. Он демонстрирует, что добывать углеводороды в море не только эффективно, но делать это можно без загрязнений. А вопрос экологичности при освоении Арктики является едва ли не самым первым.

- А сколь шума было вокруг платформы «Приразломная?! Вы помните как активисты «Гринпис» её атаковали, чего только не было, - заметил Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. – А компания уже несколько лет успешно работает с нулевым выбросом в экологию. На мой взгляд, это самый хороший ответ сомневающимся. Практика, жизнь показали, что у нас всё в порядке.

В обозримом будущем от нефти и газа, как источников энергии, уйти не удастся, поддержал коллегу из России генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал. Несмотря на требования «зелёных» свернуть добывающие проекты в Арктике, наши соседи от освоения континентального шельфа отказаться не готовы. Освоение Арктики дало толчок для развития норвежских технологий.

- Проект разработки нефтяной платформы лёг в основу разработки садкового хозяйства. Размер садков будет больше нефтяной платформы, таким образом, это обещает стать самым большим садковым хозяйством в мире, - приводит примеры Эрик Сведал, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске. - Другим примером является развитие зелёных технологий для возобновляемых источников энергии.

Россия тоже на месте не стоит. Например, опыт работы «Приразломной» успешно используется при строительстве поисково-оценочных скважин в Охотском море. Там технологию бурения ещё раз переосмыслили, доработали и нововведения планируют применить на Арктическом шельфе.

- Применялось безрайзерное бурение, автоматическая система поддержания вертикальности скважин позволила сократить количество спуско-подъёмных операций, - отмечает в своём выступлении Алексей Фадеев, руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин». - Инновационная система по исследованию скважин позволила выполнить испытание скважины точно в срок и без происшествий, что очень важно.

Огромную роль в реализации арктических проектов играет и флот. В Мурманске на прошлой неделе встретили несколько судов, которые будут работать в Арктике. В том числе и исследовательское судно «Академик Примаков», предназначенное для разведки месторождений. Однако, главное - всё же экология. Об этом специалисты будут говорить уже завтра, 14 ноября, во время второго дня работ пленарного заседания по освоению Арктического шельфа.