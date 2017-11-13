КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Дорогая вода, или «Без воды и ни туды, и ни сюды!Объявлен конкурсный отбор «короля мусора»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.11.17 19:30

В обозримом будущем от нефти и газа, как источников энергии, уйти не удастся - Эрик Сведал

Развитие Арктики неотделимо связано с сырьевыми изысканиями на шельфе. Заинтересована в этом не только Россия, но и наши ближайшие соседи - Норвегия. О последних трендах в исследовании арктических морей на предмет залежей углеводородов сегодня говорили на одной из конференций в рамках VI Международной деловой недели.

Основной проект России, реализованный на Арктическом шельфе, работа платформы «Приразломная», уверен заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий. Он демонстрирует, что добывать углеводороды в море не только эффективно, но делать это можно без загрязнений. А вопрос экологичности при освоении Арктики является едва ли не самым первым.

- А сколь шума было вокруг платформы «Приразломная?! Вы помните как активисты «Гринпис» её атаковали, чего только не было, - заметил Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. – А компания уже несколько лет успешно работает с нулевым выбросом в экологию. На мой взгляд, это самый хороший ответ сомневающимся. Практика, жизнь показали, что у нас всё в порядке.

В обозримом будущем от нефти и газа, как источников энергии, уйти не удастся, поддержал коллегу из России генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал. Несмотря на требования «зелёных» свернуть добывающие проекты в Арктике, наши соседи от освоения континентального шельфа отказаться не готовы. Освоение Арктики дало толчок для развития норвежских технологий.

- Проект разработки нефтяной платформы лёг в основу разработки садкового хозяйства. Размер садков будет больше нефтяной платформы, таким образом, это обещает стать самым большим садковым хозяйством в мире, - приводит примеры Эрик Сведал, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске. - Другим примером является развитие зелёных технологий для возобновляемых источников энергии.

Россия тоже на месте не стоит. Например, опыт работы «Приразломной» успешно используется при строительстве поисково-оценочных скважин в Охотском море. Там технологию бурения ещё раз переосмыслили, доработали и нововведения планируют применить на Арктическом шельфе.

- Применялось безрайзерное бурение, автоматическая система поддержания вертикальности скважин позволила сократить количество спуско-подъёмных операций, - отмечает в своём выступлении Алексей Фадеев, руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин». -  Инновационная система по исследованию скважин позволила выполнить испытание скважины точно в срок и без происшествий, что очень важно.

Огромную роль в реализации арктических проектов играет и флот. В Мурманске на прошлой  неделе встретили несколько судов, которые будут работать в Арктике. В том числе и исследовательское судно «Академик Примаков», предназначенное для разведки месторождений. Однако, главное - всё же  экология. Об этом специалисты будут говорить уже завтра, 14 ноября, во время второго дня работ пленарного заседания по освоению Арктического шельфа.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовал: 591 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Gonshik
10.11.17 14:48
Глава региона несколько сгущает краски, делая такие заявления. В отчёте регионального Минэкономразвития говорится, что в текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в осно
Комментарий к новости:Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме – Марина Ковтун
Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:30«Тристан и Изольда». Художественный фильм (16+)00:15«Международные новости». Информационная программа00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро теряет 6 копеек, доллар – почти 10 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыРоссиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика