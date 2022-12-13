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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.22 19:30

В образовательном центре «Лапландия» в рамках профильной смены «Музыкально-исполнительское искусство. Флейта» состоялся мастер-класс и выставка флейт

Ольга Ивушейкова всю жизнь посветила игре на флейте. Окончила среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных, Московскую консерваторию и аспирантуру Высшей школы музыки им. Феликса Мендельсона в Германии. В Мурманске Ольга второй раз. Встреча организована по приглашению Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда».

Ольга Ивушейкова, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского: «Есть очень увлеченные ребята, такое ощущение, что у них большое будущее музыкальное. Кто-то занимается для себя, кто-то очень серьёзно настроен. Мне понравилось».

Наша съёмочная группа познакомилась с юными дарованиями. Например, Феодоре Воронцовой – 13 лет.  Она приехала на мастер-класс из Североморска. На флейте девочка начала играть ещё в детском саду. По словам исполнительницы, увидела первый раз игру на флейте Феодора по телевизору и попросила маму записать. На вопрос, почему решила прийти на мастер-класс, отвечает уверено и просто.

Феодора Воронцова, участница мастер-класса: «Немножко славы. Ну, и там, популярной быть. Ну, впрочем, славы, да».

Ребята приехали из разных муниципалитетов области со своими преподавателями из музыкальных школ, которые очень неплохо учат начинающих музыкантов.

Николай Конев, участник мастер-класса: «Тарантелла», «Русский сувенир», концерт Баха, итальянская полька. Я много произведений играю».

Как отмечают преподаватели, главное увлечь ребёнка.

Игорь Чертополохов, преподаватель детской музыкальной школы ЗАТО г. Заозерск: «У меня много учеников. Рассказывали, услышали флейточку. Сначала начинается на блок-флейточки, ему очень нравится. И как игрушка, и как развлечение и уже чем-то заниматься и развитие опять же хорошее».

На базе «Лапландии» открыли выставку флейт и показали мастер-класс по уходу и ремонту за этими духовыми инструментами, который провёл директор Московского флейтового центра Николай Плотников.

Николай Плотников, основатель Московского флейтового центра: «Инструменты у нас здесь и американские, и японские, есть австрийские, разные. Это очень индивидуально. Флейта - это продолжение человеческого тела, как вы чувствуете, как вы играете. Вам должно быть комфортно и удобно с ней».

Как отмечает мастер, флейты очень прихотливы. Это касается, в первую очередь, гигиены. Музыканту необходимо мыть руки, полоскать рот протирать инструмент после использования. Раз в год, как автомобилю, флейте нужна профилактика – чистка, смазка, регулировка.

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