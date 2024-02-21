В общественной палате Мурманской области подвели итоги работы за прошлый год

Кроме того, в рамках встречи мурманская писательница Марина Чистоногова передала книги для отправки в зону спецоперации. В новый сборник она включила произведения о защитниках Отечества. Он называется «В шесть часов вечера после войны» в честь известного фильма.

На заседании коллегия представила информацию об основных направлениях деятельности, о реализации проектов и результатах за отчётный период, а также наметила вектор на ближайшее будущее. Ведь совсем скоро выборы Президента страны и особое внимание необходимо уделить ходу избирательной кампании.

Кроме того, в рамках встречи мурманская писательница Марина Чистоногова передала книги для отправки в зону спецоперации. В новый сборник она включила произведения о защитниках Отечества. Он называется «В шесть часов вечера после войны» в честь известного фильма.