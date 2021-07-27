В Общественной палате Мурманской области состоялось расширенное заседание штаба по наблюдению за выборами

Вместе с присоединившимися представителями политических партий общественники обсудили готовность наблюдателей к грядущей работе.

Соглашение о взаимодействии с Общественной палатой на выборах в Мурманской области пока подписали только 4 партии. Их представители поучаствовали в расширенном заседании общественного штаба.

Каждая из партий, также как и общественники, планируют направить на избирательные участки по всему региону своих наблюдателей. Сейчас эти люди проходят обучение или же сами обучают новобранцев.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией появились и новые требования к работающим на участках. Например, наблюдателям придётся сидеть в масках, помнить о социальной дистанции, а перед началом смены каждый пройдёт термометрию.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Наипервейшая задача - это обеспечение жизни и здоровья наших граждан, которые будут не только приходить и отдавать свой голос за того или иного кандидата, но и наши коллеги, которые будут работать целыми днями на УИКах. Это наши наблюдатели, наши представители рабочих участковых комиссий, ну, и все те, кто там задействован. Поэтому обязательно коснёмся этой тематики. И, конечно, проговорим, как будет выстроена система наблюдения».