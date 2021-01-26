В очередной раз жители микрорайона флотской столицы остались без тепла и горячей воды

На место коммунального происшествия отправилась генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина и корреспондент «Арктик-ТВ». Ещё накануне североморцев предупредили, что жители 27 домов в районе улицы Комсомольской вторник проведут без тепла и горячей воды из-за прорыва сетей. Без благ цивилизации остались почти 3,5 тысячи человек – и это уже не в первый раз с начала года.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Сегодня мы в очередной ведём ремонтные работы. На 33-й теплоцентрали в плохом состоянии находится головной ствол. Для этой теплоцентрали требуется реконструкция, надо менять около 800 метров трубы».

Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Наша задача поддерживать её в технически исправном состоянии. Обращения мы отправили в адрес губернатора и администрации Североморска, чтобы летом провести работы по ремонту главного ствола».

Труба, пролежавшая в земле почти 50 лет, требует к себе повышенного внимания. Как только ресурсники видят течь, а зимой это парящий гейзер из-под земли, они начинают подготовку к ремонтным работам. Надо дождаться пока спадут морозы, выкопать ров и заварить повреждение или заменить участок трубы на новый. Но жильцам от этого не легче, они хотят знать, когда наконец-то им перестанут отключать тепло посреди зимы.

Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Сейчас нет отопления и горячей воды, в этой зоне 27 объектов. К сожалению, придётся немного потерпеть».

Единственным утешением жителям может служить тот факт, что слесари научились так быстро латать дыры в трубах, что вода в батареях не успевает окончательно остыть. Вот и в этот раз аварийные бригады МЭС обещали управится до вечера, так, чтобы люди могли вернуться с работы в тёплые квартиры и принять горячий душ.