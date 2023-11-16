В очном этапе «Экологического диктанта» приняли участие 50 человек

Дети – вот основные участники «Экологического диктанта», очной площадкой для которого в Мурманске стал центр «Лапландия». Школьникам в зависимости от возраста и уровня подготовки выдают задания. На 25 вопросов нужно ответить за 45 минут.

«Экологический диктант» - ежегодный интерактивный просветительский проект, направленный на популяризацию грамотного и ответственного природопользования.

Дети – вот основные участники «Экологического диктанта», очной площадкой для которого в Мурманске стал центр «Лапландия». Школьникам в зависимости от возраста и уровня подготовки выдают задания. На 25 вопросов нужно ответить за 45 минут.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «К диктанту мы привлекаем детей, которые болеют за состояние окружающей среды».

Болеет за состояние окружающей среди и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Зинаида Середа, уже проходила испытание в прошлом году. В этом году вопросы, конечно, поменяются, например, есть блок, связанный с Арктикой. Но цель не блеснуться знаниями, главная задача проекта - обратить внимание на проблемы природопользования.

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Вопрос нравственности. Как ты относишься к тому месту, где живешь?».

Людей неравнодушных к проблемам экологии в Заполярье немало. Присоединяются к акации и некоторые предприятия, например, сотрудники «Атомфлота», где теме взаимодействия природы и человека уделяют пристальное внимание.

Оксана Геращенко, руководитель проекта отдела коммуникаций ФГУП «Атомфлот», участник акции: «Тема экологии для меня не новая. Надеюсь, написать диктант очень хорошо».

Пройти тест - это только очный вариант. Для онлайн-участия нужно перейти на официальный сайт проекта экодиктант.рус и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Форма с вопросами открыта до 26 ноября.

Все сдавшие тест получат электронные сертификаты участников и победителей в зависимости от набранных баллов.