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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.25 19:30

В один день января две памятные даты отмечали жители ЗАТО Александровск

Она до сих пор называет Санкт-Петербург Ленинградом и никогда не выбрасывает даже чёрствый хлеб. Бабушке Ирины Кучминой было всего 11 лет, когда она узнала, что такое война, голод и смерть. В блокадном городе продолжалась своя история: люди жили даже в суровых условиях войны, помогая фронту, помогая воинам приблизить день Победы.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, внучка блокадницы, г. Гаджиево: «Какие-то моменты она вспоминала в течение всей своей жизни. Но сейчас старается воздерживаться, вспоминая историю освобождения Ленинграда – того счастливого момента для всего города, когда прозвучали долгожданные слова о том, что город освобождён, о том, что сейчас станет легче, не будет так голодно, и что в родной город потихоньку вернётся настоящая жизнь».

До этого счастливого дня дожили не все. Имена многих блокадников, оставшихся навсегда заложниками города, сегодня звучали с площади Матушкина в Гаджиево.

27 января вписано в российскую историю и ещё одной страшной трагедией – в 1961 году именно в этот день было получено последнее сообщение от экипажа подводной лодки С-80, вышедшей накануне в Баренцево море с целью отработки и совершенствования задач одиночного плавания. Имена 68 моряков прозвучали уже с другой площадки муниципалитета.

Екатерина Березина, ученица школы №280, н.п. Оленья Губа: «С детского сада нам рассказывают об этой трагедии».

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «Традиционно жители Оленьей Губы, военнослужащие частей, базирующихся на территории населённого пункта, приходят к мемориалу почтить память погибших».

Поиски пропавшей субмарины продолжались до 16 февраля. Однако лодку так и не обнаружили. Как оказалось, она ушла ниже перископной глубины, на всплытие не хватило запасов сжатого воздуха, все члены экипажа С-80 погибли. Лишь в июле 1969 года подлодка была поднята на поверхность, в том же году в населённом пункте был установлен мемориал, под которым в братской могиле были захоронены останки моряков.

 

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