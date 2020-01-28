В одно мгновение горы из снега не убрать

Заснеженные дворы, к сожалению, проблема многих территорий в Мурманске. И как бы власти не боролись с управляющими компаниями, чтобы те своевременно убирали снег, не всегда это получается. И жильцам приходится терпеть множество неудобств. В такой ситуации оказались и жители дома № 21 по улице Героев–североморцев.

Елена регулярно навещает своих бабушку и дедушку. Помогает по хозяйству, подолгу с ними беседует. Конечно, без помощи внучки пожилым людям тяжело жить, особенно выходить на улицу. Пенсионеры сетуют, что двор буквально завален снегом. Как говорится: ни проехать, ни пройти.

Елена Смирнова, внучка Александры Гравшиной: «У меня бабушка сердечница, дед – инвалид второй группы. Они ветераны, но такое обращение я за свои 39 лет вижу впервые».

Из-за неочищенной территории семье ветеранов приходится переживать множество неудобств. Сейчас зимой мурманчанам сложно ходить по заснеженному двору, а весной, когда все будет таять, рискует быть затопленным подвал дома. Но грядущую через несколько месяцев проблему можно решить, если вовремя проводить уборку снега.

Александра Гравшина, жительница дома № 21 по улице Героев-североморцев: «Там три подъезда, а наклон тротуара в этот подъезд, так построен дом, склон сюда. Вот так. И теперь этот подвал будет затоплен водой».

В свою очередь представитель управляющей компании «Севжилсервис», которая обслуживает дом, объяснил, что уборка двора проводится регулярно, просто из-за обильных снегопадов иногда возникают задержки. Это и понятно, ведь каждый месяц в Мурманске отмечают рекорды по объёму выпавших осадков.

Олег Курбатов, директор управляющей компании «Севжилсервис»: «Снегопады большие в этот год выдались. Начало зимы без снега было, а потом сами видели - с нового года снегопады не прекращаются. Проблема не только у нас, она у всех. Работаем в этом направлении, будем вывозить».

Уже сегодня дворники убрали территорию дома вручную, теперь ходить вдоль здания ничего не мешает. По словам директора управляющей компании, в ближайшие дни на территорию пришлют погрузчик и самосвалы, которые вывезут складированный снег, тем самым ликвидировав угрозу подтопления весной.