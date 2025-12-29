В одном из детских садов Мурманска провели конкурс на лучшее новогоднее оформление группы

Малыши погрузились в творчество и создали атмосферу зимнего праздника.

В детском саду номер 26 «Искорка» теперь царит настоящая сказка. Дети вместе с родителями и педагогами выступили в роли дизайнеров и подготовили группы к встрече Нового года. Каждая комната превратилась в волшебный мир. Нарядные ёлки, гирлянды, расписные узоры на окнах, целые города, вырезанные из бумаги. А в одной из групп даже появилась фотозона с игрушечным камином.

Анастасия и Полина - одни из юных оформителей, которые помогали украшать любимый детский сад.

Анастасия Кравцова, воспитанница детского сада №26 г. Мурманска: «Я клеила кристаллы, шишечки, кустики».

Полина Корниенко, воспитанница детского сада №26 г. Мурманска: «Мы уже давно нарядили ёлку, на ней висят разные шары. Ещё я купила шар синий т блестящий».

Такие занятия сплачивают малышей, развивают творческий подход и командный дух.

Теперь у жюри не простая задача. Выбрать лучшую группу будет сложно, ведь все подошли к делу с душой и трепетом.

Наталья Бакушкина, старший воспитатель детского сада №26 г. Мурманска: «Все проявили свои творческие способности и фантазию, каждая группа получилась поистине новогодней и неповторимой».

Победителей скоро объявят на большом празднике. Но главный приз – это созданная вместе атмосфера праздника, в которой теперь будут играть ребята.