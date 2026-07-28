В одном из хозяйств Кольского округа прошли учения по ликвидации условного очага ящура и чумы мелких жвачных животных

Эти болезни очень опасные и, если поражают скот, то приходится проводить много мероприятий, в том числе и на территории соседей, так как инфекция распространяется стремительно.

Например, за 2–3 дня внутри стада ящур может охватить большую часть поголовья. Хозяин при обнаружении у скота признаков болезней должен незамедлительно сообщить об этом в ветеринарную службу. Самые очевидные признаки недуга – необычное поведение животного.

Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области: «Повышение температуры животного, вялость, отказ от корма. Если это у нескольких животных наблюдается, то это уже симптом инфекционного заболевания».

При ликвидации болезней сочетают жёсткие ограничительные меры, вакцинацию, дезинфекцию и профилактику. Первоочередная задача специалистов на месте очага болезней – предотвратить распространение инфекций. Поэтому отбор проб у животных проводят строго в защитных костюмах, которые потом сжигают.

Каждую пробу подписывают, герметично упаковывают и помещают в специальный защитный кейс с пломбой. Затем биоматериал отправляют на экспертизу для установления окончательного диагноза.

После отбора проб обрабатывают и землю фермерства, за каждым действием стоит купирование любой возможности распространения. Дезинфицируют, в том числе и автомобиль, который перевозит пробы в лабораторию. А дежурство на месте очага продолжают до полного устранения всех восприимчивых животных. А их, к слову, не так много, есть и совсем экзотические.

В отличие от чумы, ящур мелких жвачных животных может передаться и человеку, который контактировал с больным скотом, поэтому анализы берут и у людей.

В этот раз в учениях приняли участие представители регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, администрации Кольского округа, специалисты Центра ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики Северного флота, сотрудники УФСИН и полиции.

Никита Кольцов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора в Мурманской области: «Мы принимаем вместе участие в этих учениях, друг у друга перенимаем полезный опыт».

Надо отметить, что ящур мелких жвачных животных в нашем регионе большая редкость, в последний раз его регистрировали в 60-х годах прошлого века, а чумы не было вообще.

Стадо, участвовавшее в учениях, ничем не болеет будет дальше радовать своего фермера.