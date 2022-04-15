В одном из спортклубов прошли соревнования по падел-теннису

Соревнования по падел-теннису проводятся в Мурманске регулярно. Этот вид спорта пришёл в Россию из Испании примерно в 2013 году. На первый взгляд, игра похожа на гибрид сквоша и тенниса, однако, это совсем не так. Матч идёт по теннисным правилам, но вместо стандартных ракеток здесь используются «ослабленные» - с уменьшенным отскоком. И это логично – поле для игры не отличается большой площадью.

Кроме того, в отличие от большого тенниса, здесь за спинами спортсменов установлены специальные панели из стекла. Такие конструкции – важная часть игры, позволяющая спортсменам применять приёмы недоступные обычным теннисистам. В последние годы популярность этого вида спорта сильно выросла, например, наши команды уже ездили на международные соревнования. По словам экспертов, падел – это не только про скорость и ловкость, но и про человеческое отношение к сопернику.

Антон Бернацкий, президент межрегиональной Федерации по падел-теннису: «Развиваем именно человеческие отношения, потому что это падел – это единственный, точнее, один из немногих видов спорта, где приветствуется именно дружественность. Нет ни одного судьи. Вы обратили внимание на то, что здесь люди судят сами себя: улетел мячик в аут – не улетел, зацепил сетку ты там, не зацепил».

Испанские игроки по традиции пьют кофе, после каждого матча, они говорят, что не сели бы за один стол с теми, кто ведёт игру нечестно.

Александр Холанский, спортсмен: «Я профессионально занимался теннисом и тренировался в Испании. Там и познакомился с этим видом спорта. Сначала у нас был развлекательный момент тренировок – падел, а потом, когда вернулся в Россию, начали появляться корты, увлекся и играю, тренируюсь».

Игра весёлая, динамичная и подойдёт для любого возраста, отмечают профессиональные спортсмены.