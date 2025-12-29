В офтальмологическом отделении Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина подвели итоги уходящего года

В офтальмологическом отделении областной больницы борются за самое ценное – за возможность видеть. В канун Нового года здесь подвели профессиональные итоги.

Всего за 2025 год в отделении прошли лечение порядка 15 тысяч человек, 95% – это операции, в том числе и высокотехнологичные. Ключевой акцент был сделан на помощь самым уязвимым: пациентам с возрастной макулярной дегенерацией, диабетической ретинопатией и катарактой.

Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением офтальмологии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Следом по объёму у нас идёт интравитреальные инъекции … Это травмы глаза с внутриглазными инородными телами».

Одним из главных новшеств в отделении офтальмологии стал новый аппарат для исследований. Оптический когерентный томограф впечатляет скоростью сканирования и существенно сокращает время исследования, делая процедуру комфортной для пациента.

Евгений Волков, ординатор офтальмологического отделения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Этот аппарат обладает более разрешающей способностью, мы можем видеть более мелкую патологию, которую ранее могли пропустить. Этот аппарат объединяет в себе три разных аппарата».

Мурманская область – регион с большой доступностью экстренного и оперативного бесплатного лечения офтальмологического спектра. Люди практически не стоят в очереди.

Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением офтальмологии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Более пяти с половиной тысяч катаракт мы делаем в год. Мы делаем 3200 ингибиторов в год … В итоге, через отделение проходит порядка 15 тысяч человек».

Но главный итог года в этом отделении измеряется не цифрами, а радостью пациентов от спасенного зрения, возвращенной возможности читать, смотреть на внуков и видеть красоту мира.