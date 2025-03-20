В огненном кольце: в Мурманской области состоялся второй этап учений экстренных служб

Спасатели отработали действия по ликвидацию лесного пожара, который по легенде тренировки, охватил 32 гектара Тайбольского лесничества.

Для устранения потенциального ЧС к учениям были привлечены беспилотные летательные аппараты, а также авиация Северо-Западного авиационно-спасательного центра.

Участники на практике отработали забор воды из Кольского залива и её сброс, а также спасение и эвакуацию пострадавших.