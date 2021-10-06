В окрестностях Мурмашей бродит то ли волк, то ли чупакабра

В социальных сетях очевидцы разместили видео с животным, по внешним данным напоминающим волка. Его уже ни один раз замечали жители Мурмашей на окраине посёлка.

Первые сообщения о хищнике поступили ещё в начале сентября. Очевидцы указывали на случаи нападения на бездомных собак, которых прикармливали в гаражах. А также рассказывали о случае, когда он утащил домашнего шпица прямо из-под носа у растерянной хозяйки.

Новый ролик, где зверь убегает от людей, у скептиков вызывает подозрения - не фейк ли это? Оказывается, на видео сбита дата съёмки.