В окрестностях Заозерска обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

На этот раз недалеко от ЗАТО город Заозерска обнаружили минометные снаряды калибром 50 мм, гранату Ф-1 и патроны различного калибра.

На этот раз недалеко от ЗАТО город Заозерска обнаружили минометные снаряды калибром 50 мм, гранату Ф-1 и патроны различного калибра.

Опасные боеприпасы уже уничтожены военными специалистами.

Управление ФСБ России по Северному флоту напоминает, что во избежание несчастных случаев не стоит самостоятельно изучать такие находки. При обнаружении опасных предметов рекомендуется обращаться в МЧС или полицию.