День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.24 19:30
В окрестностях Заозерска обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
На этот раз недалеко от ЗАТО город Заозерска обнаружили минометные снаряды калибром 50 мм, гранату Ф-1 и патроны различного калибра.
На этот раз недалеко от ЗАТО город Заозерска обнаружили минометные снаряды калибром 50 мм, гранату Ф-1 и патроны различного калибра.
Опасные боеприпасы уже уничтожены военными специалистами.
Управление ФСБ России по Северному флоту напоминает, что во избежание несчастных случаев не стоит самостоятельно изучать такие находки. При обнаружении опасных предметов рекомендуется обращаться в МЧС или полицию.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
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