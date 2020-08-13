В октябре в Мурманске на базе многофункциональных центров начнут работу учебные площадки

Их деятельность будет направлена на содействие развития цифровых навыков у населения.

Учебные классы откроют в отделениях МФЦ в Первомайском и Ленинском округах. Они будут оборудованы рабочими местами с компьютерами, подключёнными к сети Интернет.

На занятиях жители региона, не имеющие доступа к компьютерной технике и не владеющие навыками по работе с электронными ресурсами, смогут ознакомиться с перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в цифровом формате. В новых классах северянам расскажут об электронных операциях, связанных с недвижимостью, оформлением паспортов и загранпаспортов, согласованием квартирных перепланировок.

Специалисты МФЦ помогут также пройти все этапы регистрации на портале «Госуслуг» и расскажут, как с помощью учётной записи входить в «Личный кабинет» сайтов государственных учреждений.