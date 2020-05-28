Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета продолжают плановые и внеплановые рейды по работе управляющих организаций. Сегодня на территории Октябрьского округа прошла очередная проверка качества работы, управляющих компаний по улице Комсомольской.

– Мы очень внимательно следим за работой управляющих компаний. На данный момент есть недочёты по благоустройству территорий. Мы обязательно проверим повторно эти адреса и посмотрим, как УК устранили недоработки, – отметила депутат Совета депутатов Елена Меркушова.

В 2020 году в Октябрьском округе было проведено 93 рейда и обследовано 2985 адресов.

Каждый собственник имеет право проверить, как расходуются средства жильцов на общедомовые нужды, и обратиться в правоохранительные органы с жалобой на их нецелевое использование.

Сотрудники муниципального учреждения «Новые формы управления» готовы оказать помощь в подготовке акта, а также проконсультировать жильцов о дальнейших действиях. НФУ оказывает юридическую помощь совершенно бесплатно.