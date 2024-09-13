В Октябрьском районе Мурманска открылось новое пространство «СОПКИ.СПОРТ»

Точка притяжения спортсменов уже готова к встрече с северянами.

Беговые дорожки, гантели, велотренажёры, многофункциональные станции для жима и многое другое. Пространство «СОПКИ.СПОРТ» на Кильдинской улице, 9 уже готово принять поклонников силовых нагрузок. Помещение небольшое, но здесь удалось разместить 17 тренажёров на разные группы мышц, раздевалки и зону для игр в шахматы.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска: «Мы постарались совместно с поставщиками оборудования, которые помогали нам организовывать места для занятия ребятам, сделать так, чтобы самые основные тренажёры, которые требуются, были у нас расположены именно в этих отдельных помещениях».

Занятия в «СОПКАХ» бесплатные для молодёжи от 14 до 35 лет и участников специальной военной операции. Также пространство предлагает платные услуги для жителей города старше 35 лет, для пенсионеров же действует 50-процентная скидка.

А совсем скоро здесь появятся и индивидуальные занятия с профессиональным тренером.

Оценить пространство сегодня пришли дзюдоисты, силовые показатели для которых так же немаловажны.

В Октябрьском районе это первое такое пространство. Всего в Мурманске планируют открыть 6 молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ».