В Оленегорск пришли медведи!

Сотрудники полиции Оленегорска с помощью звуковых и световых приборов отогнали медведицу с медвежатами от города.

Накануне в дежурную часть Оленегорска поступили несколько звонков от местных жителей. Граждане сообщили, что в городской черте разгуливает дикий зверь. На место происшествия незамедлительно выехали экипажи дорожно-патрульной службы.

Полицейские обнаружили медведицу с медвежатами неподалеку от городской свалки. Животные искали пропитание. Косолапые представляют реальную опасность, поэтому патрульные на служебных автомобилях вывозили пешеходов из опасного района. После с помощью световых и звуковых приборов стражам правопорядка удалось отогнать диких зверей за территорию города.