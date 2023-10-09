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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.23 19:30

В Оленегорске дают новую жизнь старым спортивным объектам

Жители Оленегорска всё больше приобщаются к здоровому образу жизни. А местная власть помогает в этом, создавая новые места для занятий спортом и ремонтируя спортшколы. Хороший тому пример обновленный зал для занятий боксом.

Этот спортивный зал пользуется большой популярностью у детей и даже взрослых. Здесь занимаются боксом более 100 человек. Пока помещение пустое, тренировки начнутся через несколько часов, но для съёмочной группы «Арктик-ТВ» и главы округа Ивана Лебедева - это отличное время всё внимательно осмотреть.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Впечатления только позитивные. Получился прекрасный светлый зал. Деток стало больше заниматься, не только деток, но и взрослых. Отмечу, спортивная инфраструктура Оленегорска преображается. У нас есть чёткий план, что к концу 2025 года спортивная инфраструктура будет полностью восстановлена, отремонтирована и мы будем заниматься только на развитие».

Помещение делится на два зала. В первом расположен большой ринг для спаррингов, а во втором - боксерские груши. Впервые с 90-х годов прошлого века здесь удалось сделать капитальный ремонт, в том числе заменить окна и коммуникации. Вместо общей старой раздевалки появились две раздельные. Также обновлён спортивный инвентарь.

Климент Лабенский, директор спортшколы «Олимп»: «За это время у нас уже провели одно соревнование, состоялось и открытие. И как видите, здесь у нас боксерский ринг, он также приобретён по субсидии Минспорта Мурманской области, который ежегодно нам выделяет субсидию для приобретения инвентаря и спортоборудования. Во втором зале у нас боксерские мешки, где ребята оттачивают своё мастерство».

Для юных любителей занятий на свежем воздухе тоже есть хорошая новость. Во дворе по адресу: улица Мурманская, 5 восстановили одну из первых спортивных площадок города. Она ограждена антивандальным забором. А внутри площадки есть поле для игр в футбол и баскетбол. Безопасное покрытие позволяет также заниматься и другими спортивными активностями.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Эту локацию сохранили однозначно, потому что это наш густонаселенный микрорайон. Здесь в основном 9-этажные здания, очень много детей, рядом школа и детский сад находятся. Поэтому было принято решение сохранить эту площадку. Выбрали этот проект по программе благоустройства, Министерство градостроительства поддержало инициативу».

Рядом со спортплощадкой осталась свободная территория, которая в следующем году превратится в зону для отдыха малышей с качелями и мафами, поделился глава округа Иван Лебедев.

 

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