В Североморске 1 июня стартует автопробег «Северный флот – не подведёт!»В Мурманской области ликвидировано 7 природных пожаров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.23 19:30

В Оленегорске глава города Иван Лебедев провёл традиционный обход улиц и соцобъектов муниципалитета

Цель - осмотр хода капитального ремонта Дома физкультуры и ремонт дворовых территорий.

В этом году погода позволяет начать ремонт дорог и дворовых территорий гораздо раньше. Сейчас в Оленегорске идут работы по нескольким адресам. Один из них – ул.Парковая, 25. Жители давно ждали обновления этой территории.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Первым делом заявили эту дворовую территорию, потому что она пришла в очень неприглядное состояние. Колодцы уже находились в аварийном состоянии, проезд машин зимой и летом был очень затруднён».

Этот микрорайон города считают густонаселённым, поэтому задача стоит не только положить новый асфальт, но и рационально разделить эту площадь на пешеходную зону и парковочные места. Как отмечает глава города, в этом вопросе важен комплексный подход.

Следующий немаловажный социально-значимый участок дороги – проезд от улицы Строительной с выездом на улицу Космонавтов. Здесь частые пешеходы - дети, так как с одной стороны находится детский сад, а с другой - школа.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Тротуара здесь не было. Проект был сложный, нужно было не только восстановить дорожное полотно, но и сразу же организовать тротуар для того, чтобы родителям было удобно, особенно подход к детскому саду с колясками, чтобы был тротуар, чтобы это было безопасно».

Рядом находится общество инвалидов, для которых также создают комфортную среду. К концу августа здесь появятся тротуар и дорога со всеми необходимыми дорожными знаками. Также обновления ждут улицы Строительная, Мира, Бардина и дворовая территория на улице Южной.

А это уже идёт обсуждение плана строительства чаши плавательного бассейна в Доме физкультуры и спорта. Здание было построено 1968 году и с тех пор это его первое капительное обновление.

Иван Лебедев провёл нам небольшую экскурсию. Сейчас рабочие убирают старую плитку. Капительный ремонт спортивного комплекса выполняет подрядная организация из Санкт-Петербурга. Для них такие работы не в новинку.

Максим Махрин, начальник участка подрядной организации: «Начались работы в сентябре 2022 года. Были в начале первичные работы по благоустройству».

Специалистам предстоит заменить все инженерные сети.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Здесь стоят три насоса, четыре фильтра больших стоят. По технологическому процессу: насосы накачивают воду, она попадает на фильтры. Тут песок специальный, который очищает полностью воду, вода поступает под лампу ультрафиолета, дальше уходит на теплообменник. Они сейчас просто все закрыты, чтобы во время ремонта ни в коем случае не повредить ничего. Вода нагревается и из теплообменника уходит в саму чашу бассейна».

А раньше на этом месте был большой чан, где сотрудники бассейна размешивали реагенты и постоянно брали пробы. Сейчас ручной труд заменила станция дозации, которая чётко определяет сколько должно содержаться хлора в воде.

Ведутся работы и в остальной части спортивного комплекса - полностью ремонтируют фойе, раздевалки, душевые, тренажёрный зал. Будет обновлена система входа с помощью ручных браслетов. Полная перезагрузка позволит комфортно заниматься спортом всем жителям города и его гостям.

Завершить ремонтные работы Дома физкультуры планируют уже в сентябре этого года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» назвал вакансии мая в Мурманске с зарплатой более 150 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро теряет 1 копейку-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика