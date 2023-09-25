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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.23 19:30

В Оленегорске глава города Иван Лебедев провёл традиционный обход улиц и соцобъектов муниципалитета

Цель - осмотр хода капитального ремонта Дома физкультуры и ремонт дворовых территорий.

В этом году погода позволяет начать ремонт дорог и дворовых территорий гораздо раньше. Сейчас в Оленегорске идут работы по нескольким адресам. Один из них – ул.Парковая, 25. Жители давно ждали обновления этой территории.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Первым делом заявили эту дворовую территорию, потому что она пришла в очень неприглядное состояние. Колодцы уже находились в аварийном состоянии, проезд машин зимой и летом был очень затруднён».

Этот микрорайон города считают густонаселённым, поэтому задача стоит не только положить новый асфальт, но и рационально разделить эту площадь на пешеходную зону и парковочные места. Как отмечает глава города, в этом вопросе важен комплексный подход.

Следующий немаловажный социально-значимый участок дороги – проезд от улицы Строительной с выездом на улицу Космонавтов. Здесь частые пешеходы - дети, так как с одной стороны находится детский сад, а с другой - школа.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Тротуара здесь не было. Проект был сложный, нужно было не только восстановить дорожное полотно, но и сразу же организовать тротуар для того, чтобы родителям было удобно, особенно подход к детскому саду с колясками, чтобы был тротуар, чтобы это было безопасно».

Рядом находится общество инвалидов, для которых также создают комфортную среду. К концу августа здесь появятся тротуар и дорога со всеми необходимыми дорожными знаками. Также обновления ждут улицы Строительная, Мира, Бардина и дворовая территория на улице Южной.

А это уже идёт обсуждение плана строительства чаши плавательного бассейна в Доме физкультуры и спорта. Здание было построено 1968 году и с тех пор это его первое капительное обновление.

Иван Лебедев провёл нам небольшую экскурсию. Сейчас рабочие убирают старую плитку. Капительный ремонт спортивного комплекса выполняет подрядная организация из Санкт-Петербурга. Для них такие работы не в новинку.

Максим Махрин, начальник участка подрядной организации: «Начались работы в сентябре 2022 года. Были в начале первичные работы по благоустройству».

Специалистам предстоит заменить все инженерные сети.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Здесь стоят три насоса, четыре фильтра больших стоят. По технологическому процессу: насосы накачивают воду, она попадает на фильтры. Тут песок специальный, который очищает полностью воду, вода поступает под лампу ультрафиолета, дальше уходит на теплообменник. Они сейчас просто все закрыты, чтобы во время ремонта ни в коем случае не повредить ничего. Вода нагревается и из теплообменника уходит в саму чашу бассейна».

А раньше на этом месте был большой чан, где сотрудники бассейна размешивали реагенты и постоянно брали пробы. Сейчас ручной труд заменила станция дозации, которая чётко определяет сколько должно содержаться хлора в воде.

Ведутся работы и в остальной части спортивного комплекса - полностью ремонтируют фойе, раздевалки, душевые, тренажёрный зал. Будет обновлена система входа с помощью ручных браслетов. Полная перезагрузка позволит комфортно заниматься спортом всем жителям города и его гостям.

Завершить ремонтные работы Дома физкультуры планируют уже в сентябре этого года.

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