В Оленегорске и Ковдоре продолжает работать спецпроект «Нордическая выставка»

На ней северяне до 26 марта включительно могут приобрести новые коллекции верхней зимней и демисезонной одежды.

«Нордическая выставка» — это спецпроект для российского севера. Его главная цель – привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки. Куртки и парки выдерживают температуру до минус 50 градусов. Вся одежда на этой выставке с хорошей скидкой до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки». «Сейчас очень многие магазины закрылись, перестали работать, особенно европейские. Покупатели лишились на время покупать их одежду. Но, благодаря принятому закону о параллельном импорте, мы сейчас не только имеем возможность ввозить международные бренды, продавать их по более низкой стоимости».

Мужские куртки и дублёнки европейских и североамериканских брендов – отличный выбор для нашей погоды. А модных женщин представленные модели не только согреют, но и подчеркнут их красоту.

Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию кожаных курток, плащей немецкого и итальянского производств, облегченных пуховиков, пальто и дубленок. А также демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%.

Елена Володина, покупатель: «Увидела рекламу, пришла сюда. Подобрала себе пальто с соболем. Оно очень лёгкое, на пуху, мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду, а сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что к нам приехала выставка».

«Нордическая выставка» работает в Оленегорске с 22 по 26 марта - с 10 до 20 часов на Центральной площади по адресу: Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур») и в Ковдоре с 22 по 26 марта - с 10 до 20 часов по адресу: улица Кирова, 10 (бывший салон «Связной»).

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