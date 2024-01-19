В Оленегорске начал работу первый в Мурманской области современный центр зимнего плавания

Он создан в рамках регионального проекта «СОПКИ».

Новое пространство отлично дополнит существующую инфраструктуру. Так, воспитанники местной ДЮСШ, которые уже занимаются в новом бассейне, теперь смогут попробовать себя и в зимнем плавании, признанном официальным видом спорта.

На реализацию пилотного проекта «СОПКИ.ОЗЕРА» из регионального и муниципального бюджетов направлено около13 млн рублей. Центр будет работать во все дни недели кроме понедельника, при этом режим будет корректироваться с учётом запроса со стороны посетителей, сеансы для любителей будут организованы вне графика тренировок спортсменов.

В пространстве площадью порядка 100 квадратных метров есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения и оздоровления: удобные раздевалки с душевыми, сауна, просторная комната отдыха, оборудован безопасный вход в воду. В один сеанс центр может посещать до 12 человек.