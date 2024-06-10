В Оленегорске норвежская одежда будет доступна со скидкой до 70%

С 12 по 16 июня и только 5 дней в Оленегорске будет работать эксклюзивная выставка верхней летней, весенней, зимней и демисезонной одежды от компании «Орсо Групп», на которой норвежская одежда будет доступна со скидкой до 70%.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. Так, в России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70 процентов. У нас представлены канадские, финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон, лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, она обработана полифит-маслами. Идеально подходит на демисезон - весна и осень, а также и на лето. Из преимуществ у данной модели — затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень, думаю, что буду носить с удовольствием».

Только 5 дней - с 12 по 16 июня включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена на центральной площади в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур», ориентир - воздушные шары).

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