В Оленегорске отремонтировали столовую в школе №4

Такие обновления стали возможны в рамках региональной программы «Арктическая школа».

4-я оленегорская школа в этом году удивила своих учеников приятными обновлениями. Любимая столовая, где дети проводят немало свободного от уроков времени, стала местом притяжения. Её обновили благодаря участию в региональной программе «Арктическая школа».

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Периодически заглядываем, смотрим, насколько востребовано. Обратная связь настолько сильная, эмоции переполняют детей, они счастливы. Это точно было нужно. В прошлом году здесь был сделан фасад, сейчас восстановили стадион и внутренние помещение практически полностью готовы. Теперь это восстановленная школа, которую в дальнейшем только эксплуатировать, развивать и только наполнять».

Обновленная столовая пришлась по душе не только ученикам и педагогам, но и поварам. Теперь они радуют детей вкусными блюдами на новом оборудовании.

Наталья Мананникова, заведующая столовой: «Мы прошли осенью и нам очень всё понравилось. Очень красивое оформление и цвета прекрасные. Нам очень нравится новое оборудование, которое установили. Нам сделали новое окно. Полностью здесь изменили дизайн».

Это место стало многофункциональным. Помимо обеденной зоны со столами, которая работает днём, пространство трансформируется в зону для отдыха. Здесь есть удобные диваны и мешки, чтобы посидеть, большой телевизор для трансляций обучающих фильмов и роликов, сцена для выступлений. Дети могут творчески реализовать себя или просто сделать передышку между уроками.

Елена Шепелева, директор школы №4 г. Оленегорск: «Это действительно столовая, которая трансформируется в актовый зал. Для этого мы установили сцену и здесь очень хорошая акустика. Здесь очень хорошо продуманы цвета, которые ненавязчивые, в тоже время очень приятные для глаза. Плюс, северная тематика в интерьере создаёт особое впечатление».

Кроме того, обновления коснулись и 21-й школы Оленегорска. Здесь благодаря поддержке губернатора и Минспорта региона удалось восстановить старый школьный стадион. Это значительное событие для образовательной и спортивной жизни горожан.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Это исторический, я бы назвал, момент, потому что школьные стадионы с момента постройки наших образовательных учреждений не делались, а в этом году целых два стадиона мы сделали. Дети здесь постоянно находятся, им очень нравится. Разносторонние площадки дают большой толчок в развитии школьного спорта и вообще спорта в Оленегорске».

Помимо футбола здесь можно играть в волейбол, баскетбол, заниматься на уличных тренажёрах и бегать. В общем, есть всё для физического развития юных оленегорцев.