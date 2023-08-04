В Оленегорске по 5 августа включительно и в посёлке Высоком 6 и 7 августа проходит «Нордическая выставка»

На ней представлена высокотехнологичная верхняя одежда для температур от 0 до - 50 градусов из Европы и Северной Америки по демократичным ценам.

К зиме нужно готовиться заранее - именно такой позиции придерживается компания «Союз Импортёров» с проектом для Крайнего Севера - «Нордическая выставка». Союз распродает коллекции демисезонной и зимней верхней одежды из закрытых европейских магазинов со скидкой до 70%. Тёплые «Аляски», парки, лёгкие кожаные куртки и пальто - богатство зимнего и демисезонного ассортимента уже оценили многие жители Оленегорска и посёлка Высокий.

- Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж, глаза разбежались. Большой выбор, молодцы.

Основной акцент сделан на осеннюю коллекцию кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производств, облегченных пуховиков, пальто и дублёнок.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлены более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются женские демисезонные модели, сделанные из натуральной овчины. Здесь овчина в немного грубой обработке, но за счёт этого она выдерживает любые ветра. Также здесь использована либо кожа, либо замша. Они полностью не промокаемые и не продуваемые. Представлены в такой вариации и в таких вариациях с капюшоном. Все модели двухсторонние».

Большая коллекция зимних моделей канадских и норвежских «Алясок», финских облегченных дубленок и скандинавской норки по оптовым ценам ждёт вас в Оленегорске до 5 августа. Выставка открыта с 10.00 до 20.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур»), Центральная площадь. В посёлке Высокий выставка работает 6 и 7 августа с 10 часов утра до 20 часов вечера по адресу: н.п. Высокий, улица Сыромятникова, 17 (здание «Wildberries», ориентир воздушные шары).

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