В Оленегорске полицейские задержали подозреваемого в краже телефона

Гаджет мужчина похитил в кассовой зоне одного из магазинов города.

Посетительница торговой точки забыла мобильный телефон на стойке у продавца, а следующий покупатель незаметно забрал сотовый себе. Это хорошо видно на кадрах с камеры наблюдения.

Уже после задержания ранее судимый житель Оленегорска пояснил, что взял гаджет, чтобы продать его. В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.