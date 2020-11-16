В Оленегорске посреди дня украли машину

Похититель с помощью троса пытался дотащить транспортное средство до пункта приёма металлолома. Это злодеяние было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Хозяин автомобиля обратился в полицию. Мужчина рассказал стражам порядка, что купил машину для последующей реставрации и хранил её во дворе.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель. Он заявил, что машина давно стояла во дворе без движения со спущенными колесами и поврежденным кузовом, чем и привлекла его внимание.

Похищенный автомобиль вернули владельцу, а в отношении предприимчивого сборщика металлолома возбуждено уголовное дело.