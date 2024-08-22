В Оленегорске продолжаются благоустройство общественных территорий и подготовка к 75-летию

Совсем скоро состоится официальное открытие Минеральной набережной, для прогулок с домашними питомцами появились оборудованные площадки, преображаются дворы. Исполняющий обязанности главы Оленегорска Сергей Пашинский проверил сданные объекты.

В Оленегорске в разных частях города появились две оборудованные площадки для выгула собак. Теперь владельцы питомцев смогут совмещать приятное времяпровождение на свежем воздухе с интенсивными тренировками. Обустройство поддержали жители города, проголосовав за данную инициативу в рамках программы «На Севере – твой проект!».

Сергей Пашинский, исполняющий обязанности главы города Оленегорска: «Подрядчики молодцы, сделали две площадки. Мы уложились в сроки. Постарались учесть мнения граждан, разнесли в разные концы города данные локации. Для всех жителей города будет комфортно выводить своих четвероногих друзей для тренировки. Хотелось бы выразить благодарность губернатору Андрею Владимировичу Чибису за поддержку и возможность реализации таких классных проектов».

На площадке есть необходимое оборудование для дрессировки: барьеры, качели, горки и трамплины. Для соблюдения чистоты на территории размещены урны. В обязанности владельца животного входит уборка за питомцем, а также каждому необходимо следить за порядком и сохранностью оборудования, чтобы площадка прослужила как можно дольше.

Мария Кузьмичева, начальник отдела строительства и благоустройства Управления городского хозяйства г. Оленегорска: «У нас большая потребность в городе по устройству таких площадок, потому что до настоящего времени таких площадок к в городе не было. Владельцев собак много, собачек у нас тоже много. Всем хотелось таких площадок. Все очень желали, так как дрессировать собачек было негде, гулять с ними на таких хороших территориях владельцам собак хотелось».

Такие площадки северяне ждали давно и теперь надеются, что их число будет только расти.

Евгения, владелица собаки: «Приходим сюда часто. Очень нравится тем более, что сейчас каникулы. Начнётся учебный год, будем ходить на выходных. Очень нравится, Феникса здесь можно отпускать, он бегает, развлекается».

Довольно долго ждали благоустройства дворовых территорий жители домов №№16 и 18 на улице Парковой. По словам представителя управления городского хозяйства Оленегорска, данный участок капитально не ремонтировался с момента его застройки.

Юрий Стадник, исполняющий обязанности начальника Управления городского хозяйства г. Оленегорска: «Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы выполнялись подрядной организацией «Кольское дорожное управление». В рамках работ был проведён ремонт более 1,5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия, расширены места парковки, сделана дополнительно стоянка. Установлены опоры освещения, лавочки, урны».

Объект уже полностью сдан, работы были выполнены досрочно. От пожеланий собственников жилья осталось озеленение. Уже в ближайшее время во дворе высадят кусты сирени.

Сергей Пашинский, исполняющий обязанности главы города Оленегорска: «Встречались с жителями, получили положительные отзывы. Они очень благодарны, что приятно выйти на дворовую благоустроенную территорию».

А на другом объекте активно готовятся к официальному открытию. Речь идёт о Минеральной набережной. Работы по благоустройству, которой были выполнены в прошлом голу. А в этом были исправлены незначительные недочёты.

Сергей Пашинский, исполняющий обязанности главы города Оленегорска: «Это победитель Всероссийского конкурса малых городов по созданию комфортной городской среды. Благоустроили данное место. Получилась отличная набережная. Она очень стала популярна среди жителей, особенно в хорошую погоду. И много деток у нас загорают в наше северное лето, принимают солнечные ванны наши граждане. Современный внешний вид, место для отдыха и активного времяпровождения для всей семьи. Беседки, игровые площадки, качели. В планах открыть на территории небольшое кафе, место под которое уже есть. Локация быстро стала точкой притяжения северян».

31 августа в Оленегорске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине города и Оленегорского ГОКа. В 16.00 состоится официальное открытие Минеральной набережной. Всех участников праздника ждут выступление кавер-группы и шоу на флайбордах.