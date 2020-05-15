В Оленегорске пьяный пассажир угнал автомобиль водителя, который подвозил северянина

Полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался местный житель, которого подвозил потерпевший.

У 40-летнего таксиста угнали автомобиль «ВАЗ 2110». Мужчина рассказал полицейским, что подвозил нетрезвого пассажира, который во время поездки начал агрессивно вести себя и нецензурно ругаться. Таксист решил прекратить поездку и попрощаться с клиентом, но тот отказался выходить из автомобиля. Опасаясь за свою жизнь, водитель вышел из машины, а злоумышленник недолго думая, угнал этот автомобиль.

По горячим следам дорожные полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде и не имеет водительских прав. Кроме того, процедура освидетельствования подтвердила, что угонщик пьян. Теперь в отношении северянина возбуждены два уголовных дела. Любителю алкоголя и езды на чужих автомобилях грозит до 5 лет лишения свободы.