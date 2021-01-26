В Оленегорске работник автомойки угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

Теперь нарушителю закона грозит реальный срок.

В полицию сначала обратился один из владельцев транспортных средств, которые протаранил горе угонщик. Утром на стоянке он заметил повреждения.

Сотрудники органов правопорядка изучили видео с камер наружного наблюдения и установили, что в припаркованные легковушки врезался водитель автомобиля «КИА», вот только владелец корейского седана очень удивился, услышав о ДТП, так как накануне вечером машину он оставил на мойке.

Позже выяснилось, что один из сотрудников этой организации взял автомобиль, чтобы покататься по ночному Оленегорску. В одном из дворов он не справился с управлением и попал в аварию. После этого он скрылся, испугавшись ответственности.

Уже завели уголовное дело, угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.